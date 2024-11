Gizelly sobre reencontro com Larissa: 'Não tenho nada para falar'

Durante participação no programa Live do Eliminado, com Márcia Fu e Lucas Selfie, Gizelly respondeu sobre possível reencontro com Larissa.

O que aconteceu

Eliminada na oitava roça da A Fazenda 16, Gizelly descobriu as falas e posicionamentos de Larissa, segunda eliminada, sobre o seu jogo.

A dupla de apresentadores mostrou um vídeo da personal falando sobre a advogada.