Eliezer diz que Ravi quase foi para a UTI: 'Desconforto respiratório'

O ex-BBB Eliezer contou, nesta sexta-feira (15), que Ravi, seu filho mais novo com Viih Tube, quase foi parar na UTI por um "desconforto respiratório".

O que ele disse

Ravi não estava com a saturação boa e a decisão era de levá-lo para a UTI, disse Eliezer no Instagram. "Ravi nasceu com um desconforto respiratório, nossa pediatra fez todo o protocolo e procedimentos (por mais de 1 hora) para ele estabilizar, a saturação dele não estava muito boa, a decisão era levá-lo para UTI".

Contudo, antes de levá-lo para a UTI, eles decidiram colocar Ravi no colo de Viih Tube, o que o fez melhorar. "Antes de ir, colocamos ele no colo da Viih e adivinha? Ele teve uma melhora significativa (em minutos). Nesse momento, todo mundo se emocionou. Em seguida, ele veio para o meu colo para nossa golden hour. E não precisou da UTI".