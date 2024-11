Como ele pode fazer isso? Osmar dá golpe cruel em Madá em 'Volta por Cima'

Osmar (Milhem Cortaz) vai mostrar que não tem escrúpulos em "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Osmar não será denunciado por Madá (Jessica Ellen), mas não dirá nem um "obrigado" à sobrinha. O pilantra continuará do lado da contravenção, afinal, tem poder e dinheiro garantidos.