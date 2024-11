Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados aos beijos em show

Ambos estão no elenco da série "Amor da Minha Vida", que estreia no Disney+ no dia 22 de novembro. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, o casal evitou se encontrar durante o tapete vermelho da pré-estreia, mas depois, num segundo momento, fez até fotos de beijos. Eles assistiram aos primeiros episódios lado a lado.

Bruna Marquezine e João Guilherme se beijam em show de Marina Sena em São Paulo Imagem: Lucas Ramos / Brazil News