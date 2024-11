Portuguesa que foi racista com filhos de Gagliasso e Ewbank é condenada

O juiz determinou que ela seja internada para tratar o alcoolismo. Sua defesa afirmou que as ofensas proferidas contra as crianças foram motivadas pelo consumo de bebida alcoólica. "Espero que perceba que estas situações não são aceitáveis e que as expressões são marcantes", afirmou o juiz segundo o Público.

Adélia foi acusada de injúria e difamação. Ela foi absolvida do crime de difamação porque as ofensas foram proferidas diretamente — o que, segundo a lei portuguesa, caracteriza injúria.

Os advogados de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comentaram o caso em entrevista ao jornal. "A pena está de acordo com o direito português, que ainda tem algumas limitações nesta matéria, e as condições impostas estão em linha com o que defendemos, tendo também um importante valor simbólico quanto àqueles valores", disse a equipe jurídica da família. Também procurada pelo jornal, Adélia Barros não quis se pronunciar, e sua defesa afirmou que vai recorrer da decisão.