Sidney e Flor batem boca após gravação do Faro: 'Não traí ninguém'

Após a gravação do Hora do Faro que será exibido no domingo (17), Sidney e Flor se envolveram em uma rápida discussão no quarto da sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sidney apontou algo que Flor apontou sobre ele na dinâmica. "Não tô chateado. Só to dizendo que é o que você falou pra mim. Que te coloquei lá porque quis te punir. Isso foi eu que te falei. Você defende o Sacha."

Flor reagiu à fala dele. "Eu não defendo o Sacha."