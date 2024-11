Vanessa acusa Flora de se fazer de vítima: 'Quer reverter'

A peoa confessou que chamou Flora de "filha da put* e desgraçada". "Tava nervosa", explicou. "Não queira reverter a história e se fazer como vítima".

As duas já tinham trocado farpas em outros episódios. Na terça (12), Flora detonou Vanessa quando a peoa a interrompeu durante uma briga com Flor. "Ai Nessa, o que é o quê? Nem tô falando com você", disse Flora. "Tô aqui falando com a Gizelly. O que é?"

Flora chamava Flor de "falsa", quando Vanessa disse que a peoa é quem agia com falsidade. "O que é Nessinha. Você não sabe nem falar. Você mia", retrucou Flora.

