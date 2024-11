Sabrina Sato agradece apoio após perder bebê: 'Vamos em frente com fé'

Nos comentários, Sato também recebeu mensagens de carinho dos fãs. "Te amo muito", disse um admirador. "Você é luz, inspiração para nós. Estaremos sempre com você. Te amo", escreveu outra. "Que poder de mulher", destacou um terceiro.

Sabrina Sato anunciou em outubro que estava grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes. No entanto, a apresentadora perdeu o bebê na 11ª semana de gestação, no último dia 5.