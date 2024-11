Quem diria? Juliano realiza o maior sonho de Beatriz em 'Garota do Momento'

O grande vilão de "Garota do Momento" (Globo) vai surpreender ao tomar uma atitude em relação a Beatriz (Duda Santos).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Beatriz, a priori, nega o convite para se tornar garota-propaganda de "Garota do Momento". Ela morre de ódio de Juliano, sobretudo após ele ter sido racista em um triste episódio na inauguração da loja.