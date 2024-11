Luciana Gimenez diz que homens 'têm medo' de ficar com ela: 'Muito triste'

Luciana Gimenez, 55, desabafou sobre a dificuldade para se relacionar porque os homens "têm medo" de se aproximar e ficar com ela.

O que aconteceu

Gimenez disse não conseguir explicar o porquê, mas afirmou que "os homens têm medo real" de se relacionarem com ela. "Não sei do que [eles têm medo], não entendi se é porque eu sou alta, ou o que eles imaginam. Não sei o que eles projetam em mim. Muitas vezes, talvez eu tenha alguma coisa com homens, eles separam e não ficam comigo para pegar coisa muito pior, uma pessoa menos completa", declarou durante participação no Vênus Podcast.

Apresentadora afirmou que é uma pessoa "leve e engraçada" e garantiu que se relacionar com ela é "divertido". "Eu topo tudo. Não me intimido com ninguém. Então é muito triste saber que os homens têm medo [de se relacionar comigo]. Já aconteceu de ter relacionamentos que não foram para frente porque os homens se sentem menos que eu, e eu não entendo isso, porque se eu estou com um homem, eu não acho que ele é menos, e é triste de ver porque não vai pra frente o relacionamento".