Jojo Todynho rebate rumores sobre fim de contrato: 'Inventando história'

Jojo Todynho, 27, se manifestou após as notícias do fim de seu contrato com a empresa de temperos Knorr.

O que aconteceu

A cantora negou que seus recentes posicionamentos nas redes sociais teriam influenciado a situação. "Entrei no e-mail e fui ler meu antigo contrato… Gente, meu contrato foi encerrado no começo de setembro. O que é isso? Não precisa dar uma nota mentirosa", disse ela em stories do Instagram nesta quarta-feira (13).

A cantora criticou as especulações sobre o fim da parceria. "Tudo bem tirarem minhas falas de contexto, fazerem sensacionalismo, ficarem chateados pelo meu pensamento ser diferente, pela minha opinião ser diferente, agora ficarem inventando cada dia uma história é demais pra mim", afirmou.