Esposa de Ferrugem exige conquista no sexo: 'Não libero de qualquer jeito'

Thais Vasconcellos, esposa de Ferrugem, revelou que para poder transar precisa ser conquistada.

O que aconteceu

Vasconcellos abordou detalhes de sua intimidade durante interação com os fãs no Instagram. Ao ser questionada sobre "lugar inusitado" para transar, a empresária disse que com ela não existe isso, porque precisa de preparação para poder rolar, mesmo com Ferrugem.