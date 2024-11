Mércia enterra Molina de vez e leva bonitão para a cama em 'Mania de Você'

Mércia (Adriana Esteves) vai finalmente desencalhar em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Depois de mais de dez anos da morte de Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia ganha um novo amor. Ela será surpreendida com o interesse de um personagem bonitão.