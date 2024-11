Ceará diz que teve affair com panicat antes de se casar com Mirella Santos

Wellington Muniz, 51, mais conhecido como Ceará, contou que já se envolveu com uma panicat.

O que aconteceu

O affair aconteceu quando o apresentador fazia parte do elenco do Pânico na TV, à época na Rede TV!, antes de se casar, em 2012, com Mirella Santos, 41. "Eu não vou mentir. Eu já me envolvi com uma panicat. Não deixei seguir nem saí por aí desfilando com ninguém", disse em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Ceará manteve segredo e decidiu não contar o nome da pessoa. "Você nunca vai saber quem é por mim. Eu estava solteiro na época, mas depois que decidi formar uma família parei com tudo. Nunca mais quis saber de ir para puteiro, casa de massagem... Cada escolha é uma renúncia."