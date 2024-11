Carlito de 'Garota do Momento' carrega grande tristeza; saiba qual

Qual é o motivo da tristeza e revolta de Carlito, personagem de Caio Cabral, em "Garota do Momento" (Globo)?

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que aconteceu com Carlito?

Carlito é filho de Marlene (Ana Flavia Cavalcanti) na novela das seis. Na sinopse original, é um rapaz descrito como rebelde, que não quer saber dos estudos, assim como outros rapazes da trama.