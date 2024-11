Othon Bastos e Gil se emocionam ao reviver inicio de amizade em 1964

Gilberto Gil é o próximo homenageado do Caldeirão com Mion. Programa que será exibido no sábado (16) vai trazer o cantor baiano ao lado de amigos especiais como o ator Othon Bastos.

Como vai ser a homenagem

Gil e Othon Bastos vão fazer uma viagem no tempo para 1964, ano em que tiveram uma parceria com a música "Iemanjá". Gil, naquela época, estava no início de sua carreira musical.