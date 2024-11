Babi cobra Fernando por aproximação com rivais: 'Me dói ver isso'

Em A Fazenda (Record), Babi conversou com Fernando sobre estar incomodada com o afastamento do chef de cozinha e a aproximação com o G4.

O que aconteceu

A peoa argumenta que o Fernando foi acolhido pelo grupo quando precisou e agora estava se afastando. "Sua dor era a nossa dor, e mesmo assim você consegue ficar falando com um monte de gente. Você vê que eles tão fazendo tudo de novo com a gente do canto. E você tá lá falando com essa galera."