Grammy Latino: Anitta rouba a cena com renda e transparência no red carpet

Anitta, 31, está on no Grammy Latino 2024! A cantora brasileira marcou presença no tapete vermelho da 25ª edição do evento de premiação da música com look todo trabalhado na transparência.

O que aconteceu

Cantora vencedora do VMA 2024 pisou no red carpet usando look branco abusando da renda. O figurino traz transparência na parte de cima e babados ao longo da calda.

Quem desenhou o figurino de Anitta? O figurino da cantora brasileira é assinado pela estilista brasileira Patricia Bonaldi.