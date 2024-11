Gizelly fez jogo baixo-astral e intoxicou A Fazenda, diz Chico Barney

Ela ainda revelou que, antes de entrar no reality, alguns amigos teriam a alertado sobre a índole de Sacha e que, por conta dele, desaconselharam a peoa a entrar no programa. Os amigos citados nominalmente por Gizelly foram: Rafa Kalimann, Renato Góes, Tayla Ayala e Allan Souza Lima (entenda a briga entre Gizelly e Sacha abaixo).

E o que mais me deixava preocupado nessa postura da Gizelly é que não era um negócio simplesmente de jogo, era uma apelação. Sabe aquele lance lá que falaram do 'cancelador-geral da república'? Eu acho que cabe para a Gizelly. A sorte é que ela não tem o engajamento para cancelar alguém. Porque se tivesse... Eu acho que ela agiu com muita irresponsabilidade.

Eu acho que, quando você tem uma torcida apaixonada, como a Gizelly conquistou no BBB20, o que se espera de você é responsabilidade. Você não pode agir como um líder de seita, querendo que as pessoas sigam você e obedeçam você. Eu acho que a Gizelly foi muito irresponsável com as pessoas que ela cativou. Gosto da Gizelly e espero que ela aprenda e equilibre um pouco as coisas para o seu próximo (e inevitável) reality show. Chico Barney

Dia de eliminação em A Fazenda

A oitava roça de A Fazenda é formada por Flora, Gizelly e Vanessa. Luana venceu a 9ª Prova do Fazendeiro e, por isso, escapou da berlinda. O resultado será anunciado na noite desta quinta.

Segundo a enquete de Splash, Vanessa e Flora seguiam em uma disputa acirrada sobre o favoritismo, em um resultado parcial, apurado às 10h45. Enquanto a ex-Casamento às Cegas somava 39,7%, a filha de Arlindo Cruz tinha 36,9% e a ex-BBB, 23,76% dos votos. Quem recebe menos votos é o eliminado. A enquete de Splash não interfere no resultado oficial do reality show.