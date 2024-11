Dieguinho: Flor derrotou Zé Love e merece ir para a final de A Fazenda

Após disputar a última roça em "A Fazenda 16" (Record), Flor conseguiu eliminar Zé Love, um dos favoritos da edição. No Central Splash desta quinta-feira (14), Dieguinho reflete sobre o papel que ela passa a representar dentro do programa.

Para o apresentador, Flor conseguiu mudar seu destino dentro do jogo. No início, fez parte de um grupo que acabou se dissolvendo, e pouco a pouco está se aproximando do G4, formado por Sacha, Yuri, Luana e Gui.