Surpreendente: o que acontece com Ofélia no final de 'Alma Gêmea'?

Ofélia, interpretada pela saudosa atriz Nicette Bruno em "Alma Gêmea" (Globo), vai ter um final surpreendente.

Final de Ofélia em 'Alma Gêmea'

Ofélia terminará a novela ao lado de um grande amor. Ela continuará abrigando seu ex-marido, Eudorico (Ankito), na pousada, e pouco a pouco vai se reaproximando do homem que a magoou muito no passado.