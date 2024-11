Rafael cai para trás ao descobrir verdade sobre assassinato de Luna

No capítulo de quinta-feira (14), da reprise da novela "Alma Gêmea" (Globo), Rafael e Ciro vão à delegacia. Dalila conta ao juiz tudo que Raul fez com ela e com Olívia. Roberval percebe que Dalila não está mesmo interessada em Raul e pede que ela volte para ele. Rafael diz ao delegado que Cristina foi responsável pela morte de Luna.

Ciro explica para Rafael que de nada adianta a acusação, pois o crime já prescreveu. Cristina se recusa a fugir e decide acusar Rafael. Rafael fica revoltado e brada que irá colocar Cristina atrás das grades. Eduardo explica ao delegado sobre o veneno usado em Débora. Rafael decide acusar Cristina de tê-lo maltratado quando ele estava doente.

Serena não permite que Ofélia leve Joli embora. Eurico beija Zulmira. Eurico tenta conquistar Zulmira, mas ela cisma que já passou da idade de se casar.