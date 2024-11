Quem pichou outdoor de Rosana? Personagem inesperada desvenda o mistério

Logo depois disso, Roxelle vê Neuza (Valdineia Soriano) falando misteriosamente ao telefone. "Alô! O que foi que deu em você? Não foi esse o nosso combinado. Eu pedi pra picharem o rosto da Rosana, não pra escreverem a palavra 'gostosa'. Quer saber? Eu não devia nem pagar a segunda parte", diz a mãe de Jão (Fabrício Boliveira).

A namorada de Chico (Amaury Lorenzo) fica chocada ao descobrir que Neuza foi a mandante da pichação. "Parece que tem mais alguém aqui no erro, dona Neuza! Então, foi a senhora quem mandou pichar o outdoor?", questiona a loira.

A mulher confessa tudo para a colega de trabalho. "Fala baixo! Fui, fui eu. Enxerida! Aqui ninguém é santa, né, Roxelle? E eu não suporto mais essa tal de Rosana. Por todo o mal que ela faz pro meu filho. Primeiro, ela se meteu numa promoção de trabalho que o Jão merecia. Tirou a vaga do meu filho pra dar pra um amigo dela. Agora, essa história do patrocínio pros bate-bolas. Ela impediu o Edson de ajudar na reconstrução do galpão, só porque Jão é o cabeça da turma", fala.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.