Maristela faz pacto macabro com Bia em 'Garota do Momento'; saiba qual

No capítulo desta quarta-feira (13) em "Garota do Momento" (Globo), Juliano ordena que seus seguranças contenham os manifestantes. Beto e Beatriz conseguem fugir. Ulisses e Glorinha são presos, e Ana Maria alerta Iolanda.

Beto afirma que está apaixonado por Beatriz. Juliano exige que Raimundo repreenda Beto. Pra impressionar Beto, Bia doa suas joias a Sebastião e Vera para libertar Ulisses, Glorinha e os demais presos. Topete ofende Eugênia, e Guto a conforta. Ulisses e Glorinha são libertados.

Maristela faz promessa a Bia

Beto vai terminar o relacionamento com Bia. Em seguida, Maristela garante à neta que fará Beto reatar com ela. A megera vai atrás de Beatriz para oferecer dinheiro para que ela suma da vida de Beto. As cenas serão constrangedoras.