Marina Sena afirma curtir anal, mas ressalta: 'Nem todo pau é pra c*'

Marina Sena também comentou sobre seu relacionamento com Juliano Floss, 20, e admitiu incômodo pela diferença de idade. "É uma questão, não para mim, mas ver que as pessoas se importam tanto com isso, me estressa".

Juliano Floss e Marina Sena assumiram namoro em junho deste ano. No Lady Night, a cantora ainda admitiu sentir ciúmes do namorado e avaliou o sexo com ele. "Não tem um [sexo] melhor. Assim, tem os que não prestam. Mas [Floss] está entre os melhores".