Leitura labial revela opinião de Kate Middleton sobre William: 'Excitante'

Kate Middleton fez uma confidência íntima sobre a aparência do príncipe William, mas que foi tornada pública pela imprensa britânica.

O que aconteceu

A princesa de Gales foi flagrada trocando confidências com Sophie Wessex em um evento público no último domingo (10). O momento repercutiu nos tabloides do Reino Unido, e uma especialista em leitura labial contratada pelo The Sun revelou o teor da conversa entre as duas.

Kate elogiou a aparência de William, que tem adotado um estilo com barba. Conforme o The Sun, Wessex perguntou à princesa de Gales se ela "gosta de barba", ao que a realeza respondeu com um: "acho bem excitante". Em seguida, Sophie teria dito aos risos: "vocês estão melhores agora". Essa foi a análise feita por Nicola Hickling.