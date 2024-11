Leão: Foto de lápide de Silvio Santos é desrespeito a pedido feito em vida

A apresentadora Yas Fiorelo concordou com o colega. "É o descanso da pessoa, né? A gente fica curioso, óbvio, mas acho que é uma curiosidade até um pouco mórbida, sabia?!"

As fotos — viralizadas nas redes sociais nesta semana — foram tiradas no cemitério Israelista do Butantã, em São Paulo. O túmulo do apresentador não fica disponível para a visitação do público geral por ser considerado um templo sagrado para os seguidores da religião judaica.

A sepultura do apresentador tem escritos em hebraico, enquanto sua lápide reproduz o versículo bíblico. "A ti foi dito ó homem, o que é bom e o que o Eterno exige de ti: somente que saibas agir com justiça, amar a benevolência e caminhar discretamente com o teu Deus".

O adeus ao Patrão

Silvio Santos, tido como o maior comunicador da história da TV brasileira— morreu em agosto, aos 93 anos. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).

O apresentador teve um quadro de H1N1 em julho. A assessoria do SBT negou a internação inicialmente, mas, depois, admitiu que ele estava hospitalizado com influenza A. Na ocasião, o Albert Einstein montou um "plano de guerra" para evitar o vazamento de informações.