John Krasinski é eleito o homem mais sexy de 2024 por revista

Ele disse que o novo título vai afetar sua vida em casa. "Eu acho que vou receber mais tarefas em casa. Quando a Emily descobrir, ela vai ficar tipo: 'Tudo bem, isso significa que você precisa fazer por merecer'".

John Krasinski ficou conhecido como Jim, de "The Office". Nos últimos anos, tem investido na carreira de diretor, com títulos como "Um Lugar Silencioso" e "Amigos Imaginários" no currículo.