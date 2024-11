Gizelly pede desculpas a Fernando e peões se abraçam: 'Não tenho rancor'

Momentos antes do início do programa ao vivo de quarta-feira (13) na sede de A Fazenda 16 (Record), Gizelly pediu desculpas a Fernando pelas tretas que os dois tiveram no início do confinamento.

O que aconteceu

No quarto, a ex-BBB se desculpou com o chef, que conversou com ela. "No Faro, você vai ver algumas coisas que eu falei. Teve momentos que pra mim foi difícil. Você chegava e falava: não quero ficar perto. Eu tava digerindo muita coisa."