Gizelly teoriza favoritismo de Sacha: 'Se ele for campeão, saio amanhã'

Sidney disse que não irá desistir de vencer. "Vou lutar. Não vou entregar."

Gizelly, que já está na roça, cogitou que será eliminada se ele for favorito. "Se ele for o campeão, o Zé saiu, eu saio amanhã, o próximo é o Sidney, depois é a Babi… Quem mais briga com ele?".

As pessoas que mais brigam vão saindo e vocês vão entender que é pra ele [vencer]. Gizelly

A ex-BBB finalizou. "Quem ficar do lado [de Sacha] puxando o saco vai ficando e quem tem mais embate, tchau."

0:00 / 0:00