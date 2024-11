Gil do Vigor revela que mentiu posição no sexo e expõe perrengue com viagra

Ele também lembrou o passado em que precisava se relacionar com mulheres devido a pressão religiosa. "Eu vinha de uma base cristã. Eu acreditava muito em Deus e me escondia. Eu não queria que as pessoas soubessem do meu prazer, que eu queria os meninos. Meus amigos falavam para pegar uma menina, e eu fugia. Eu falava que não queria e aí me satisfazia na pornografia".

Gil do Vigor já havia falado sobre suas preferências íntimas durante o BBB 21. Na ocasião, quando estava dentro do reality ele confidenciou que seria "da adaptação", ou seja, que é versátil. "A ereção é a mesma para todo mundo. Só que uns sentem mais prazer em ser penetrado e outros em penetrar", disse ele na época.