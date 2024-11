Fã burla segurança e mostra lápide de Silvio Santos nas redes sociais

A imagem da lápide de Silvio Santos foi publicada pela primeira vez nas redes sociais por um fã.

O que aconteceu

O túmulo do apresentador não fica disponível para a visitação do público geral por ser considerado um templo sagrado para os seguidores da religião judaica. As fotos viralizaram na quarta-feira (13) e tiradas no cemitério Israelista do Butantã, em São Paulo.

A sepultura do apresentador tem escritos em hebraico, enquanto sua lápide reproduz o versículo bíblico. "A ti foi dito ó homem, o que é bom e o que o Eterno exige de ti: somente que saibas agir com justiça, amar a benevolência e caminhar discretamente com o teu Deus".