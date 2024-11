Fernando diz querer distância de Gizelly e Flora: 'Vergonha alheia'

Fernando afirmou na manhã desta quarta-feira (13) que mudará seu foco no jogo da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, Fernando disse que ficou com vergonha alheia de Gizelly e Flora na noite anterior, e afirmou querer distância das duas. "Concordo com o que a Flora falou, mas não concordo com as atitudes", disse.

Ele afirmou que não ouviria mais o desabafo das peoas para não parecer conivente.