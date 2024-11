Daniel Castro: afiliadas fizeram 'rebelião' para brecar novidades do SBT

O que aconteceu foi que o SBT fez essa mudança e esqueceu de negociar com as afiliadas. As afiliadas têm um pedaço do Tá Na Hora, destinado à programação local, e isso é importante para elas, tanto para a audiência regional quanto para o faturamento. E houve uma revolta, uma rebelião.

Ontem, inclusive, houve um encontro com as afiliadas na [sede do] SBT. A direção da emissora comunicou então para essas afiliadas que 'voltamos atrás'. A mudança na grade agora provavelmente só no ano que vem. Não dava para brigar com todas as afiliadas. Se até as afiliadas da Globo estão em crise, imagina as do SBT, então foi razoável o SBT [recuar em sua decisão].

Daniel Castro, editor do Notícias da TV, durante o Splash Show

Castro também credita o cancelamento da reestreia de Chaves à nova estrutura organizacional da empresa, anunciada no início da semana.

Daniela Abravanel Beyruti, filha de Silvio Santos, passa a ser oficialmente a presidente;

Ela terá Fernando Justus Fischer e Marcello Sassatani como "super-executivos";

Abaixo, haverá três superintendentes, que devem liderar um grupo de diretores;

E um deles é o Superintendente de Programação e Conteúdo, que é o Leon Abravanel [sobrinho de Silvio Santos]. O Leon Abravanel é um profissional experiente, tem mais de 40 anos de TV. E ele ganhou autoridade com isso, a programação está debaixo do guarda-chuva dele.

Daniel Castro

