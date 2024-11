Cillian Murphy revive momentos sombrios em 'Pequenas Coisas Como Estas'

"Pequenas Coisas Como Estas" ganha seu primeiro trailer nacional nesta quarta-feira (13). O longa é protagonizado por Cillian Murphy, vencedor do Oscar de Melhor Ator em 2024 por "Oppenheimer". Assista acima ao vídeo, com exclusividade de Splash.

O trecho do vídeo apresenta cenas de Bill Furlong (Murphy) descobrindo sobre as lavanderias (ou asilos) de Madalena, episódio sombrio da história da Irlanda onde a sociedade se curvou aos dogmas e ao poder patriarcal da igreja. O filme que abriu o Festival de Berlim 2024, tem distribuição no Brasil da O2 Play e foi exibido na 48º Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

A narrativa conta a história de Bill Furlong, um respeitado vendedor de carvão e madeira de New Ross, em Wexford. Em uma entrega para um convento, o comerciante acaba descobrindo sobre os maus-tratos sofridos por jovens mulheres marginalizadas pela sociedade local, em sua maioria mães solo, assim como havia sido sua mãe. Isso faz com que ele relembre seu passado e sinta a necessidade de agir diante da situação. A revelação obriga Bill a enfrentar as consequências morais e sociais de suas ações em uma comunidade profundamente marcada pela influência da Igreja Católica e seus silêncios.