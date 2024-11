Após 'Coringa', Lady Gaga ganha papel na 2ª temporada de 'Wandinha'

Lady Gaga, 38, estará no elenco da segunda temporada de "Wandinha" (Netflix), série protagonizada por Jenna Ortega.

O que aconteceu

Depois de estrear em "Coringa: Folie a Deux", a cantora e atriz ganhará um papel na continuação da série. A informação foi divulgada pelo site norte-americano Entertainment Weekly.

Ainda de acordo com fontes do EW, Lady Gaga estaria filmando na Europa sua participação. No entanto, até o momento não foram revelado os detalhes sobre sua personagem na história.