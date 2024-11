Anitta posta fotos se divertindo com namorado em Orlando: 'Lugar favorito'

Anitta, 31, curtiu momentos de diversão com o namorado, Vinicius Souza, 25, em Orlando, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A cantora postou uma foto ao lado do jogador de futebol. Nas imagens divulgadas nesta quarta-feira (13), eles aparecem nos parques temáticos da Universal Studios.

Anitta também compartilhou vídeos de momentos com amigos entre as lojas e atrações. "Estou aqui no meu lugar favorito no mundo. Você já sabe qual é, né, galera? Universal em Orlando... Só diversão", disse ela.