Yuri Lima posta primeiras fotos da filha com Iza: 'Mudou tudo para melhor'

Yuri Lima, 30, compartilhou as primeiras fotos de Nala, sua filha com Iza, 34, que nasceu em 13 de outubro.

O que aconteceu

Lima mostrou os primeiros registros feitos com a filha, em que aparece com a pequena no colo e também na maternidade. "Estou até agora pensando em uma legenda e tudo parece pouco. Em pouco tempo você já mudou tudo para melhor minha filha. Obrigado pelo melhor presente Deus", legendou o jogador.

Nas fotos, o atleta não aparece ao lado de Iza, nem menciona a cantora na legenda da postagem. Os dois estão separados desde junho passado, após a cantora anunciar publicamente o término da relação após infidelidade do atleta.