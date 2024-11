Parto de Ravi 'ensinou muita coisa', diz Viih Tube

Ela disse que as dificuldades lhe ensinaram muito. "Foi um dia que me ensinou muita coisa! Que eu senti claramente a presença de Deus, cuidando da gente! Me dando discernimento. Logo conto tudinho pra vocês como foi", afirmou.

Os pais só vão mostrar o rosto do bebê depois de apresentarem Lua ao irmão. "Amanhã será o encontro dos irmãos, e assim que a Lua conhecer ele, eu mostro amanhã o rostinho dele pra vocês também. Mas só um spoiler: A CARA DA LUA!", explicou Viih.