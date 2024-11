Vanessa 'escolhe' adversário para 8ª roça de A Fazenda: 'Mais problemática'

Acreditando que será puxada para a oitava roça de A Fazenda 16 (Record), Vanessa disse preferir enfrentar Luana na berlinda.

O que aconteceu

Na casa da árvore, a peoa conversou com seus aliados sobre tentar fazer Luana sobrar no Resta Um. "Deixa eu conversar com a Flor se ela deixa a Luana porque eu prefiro ir com ela."

Gizelly disse achar que Juninho será puxado da Baia, e não Vanessa. "Eu acho que eles vão levar o Junior. Veio aqui."