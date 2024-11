Song Jae-Rim: Polícia acha carta deixada por ator coreano encontrado morto

Uma carta com duas páginas escrita pelo ator foi encontrada. No entanto, o conteúdo do texto ainda não foi divulgado.

Song Jae-rim era modelo e ator. Ele começou a carreira posando para edições coreanas das revistas GQ, Marie Claire e Vogue, além de desfilar em eventos de moda. Nos últimos anos, estava dedicando à carreira de ator, onde participou do reality We Got Married, em que coreanos famosos se tornavam casais de forma aleatória e fingiam serem casados.