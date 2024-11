Mulher iluminada, Dhu vive a maior emoção de sua vida em 'Mania de Você'

Dhu, personagem de Ivy Souza em "Mania de Você" (Globo), vai ser surpreendida com algo que sempre esteve em seus sonhos.

O que vai acontecer

Após o golpe levado por Viola (Gabz), Dhu ganha destaque no restaurante Voilà Violeta. Ela surgirá ajudando Luma (Agatha Moreira) a surpreender um crítico que estará no local experimentando pratos.