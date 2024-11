De biquíni, mãe de Lucas Lucco exibe corpo sarado: 'Que shape!'

Karina Lucco, mãe de Lucas Lucco, surpreendeu os seguidores ao posar de biquíni.

O que aconteceu

A mãe do cantor apostou em um biquíni de oncinha e chamou a atenção pelo corpo sarado. Ela fez a publicação em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (11).

Ela revelou que mudou os hábitos. "Nem sempre o que enxerga por fora é o que está acontecendo por dentro! Há 8 anos resolvi mudar meus hábitos, com isso, os resultados foram aparecendo e, claro, me motivando a continuar e seguindo a risca, para conseguir manter no patamar estético de um corpo mais seco e definido", indicou.