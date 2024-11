Luciana Gimenez sensualiza de biquíni e é elogiada: 'Mulher incrível'

Luciana Gimenez, 55, encantou os fãs ao sensualizar em fotos de biquíni nesta terça-feira (12).

O que aconteceu

Gimenez aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. Nos cliques, a apresentadora surge com um biquíni branco, um drink na mão e complementa o look com joias douradas.

"O Rio de Janeiro continua lindo", legendou a famosa, que aparece no rooftop de um prédio na capital fluminense.