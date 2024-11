Leão desabafa sobre estupro sofrido: 'Como estarão quem fez isso comigo?'

O colunista Leão Lobo relembrou o dia em que sofreu estupro coletivo quando ainda era adolescente. O relato foi feito pelo jornalista durante participação no Splash Show, do Canal UOL, nesta terça-feira (12).

Estupro é estupro, sempre. E tem que ser condenado. Eu passei por isso, sei exatamente o que é e fico pensando até hoje como estarão essas pessoas que fizeram isso comigo... E eram vários. Então é uma coisa que dói sempre. Eu apaguei [o trauma] durante anos da minha vida. Só fui lembrar na minha terapia. Eu apaguei, apaguei de tão agressivo que foi. E aí quando voltei [a lembrar], eu chorei durante semanas.