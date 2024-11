Karol G se desculpa após polêmica com música acusada de sexualizar menores

Karol G, 33, quebrou o silêncio após uma polêmica envolvendo a música "+57", uma parceria com Maluma, J Balvin, Feid, DFZM, Ryan Castro, Blessd e Ovy On The Drums.

O que aconteceu

A canção gerou indignação e foi acusada de sexualizar menores. A letra traz um trecho que diz: "uma 'mamacita' desde os quatorze", contando com a gíria utilizada para dizer algo como "bonita" ou "gostosa" em espanhol.

Até mesmo o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se manifestou sobre o caso. "Há um confronto cultural entre a superfície e o fundo das coisas que a juventude está enfrentando em seus bairros", disse ele.