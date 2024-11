Juliette usa look 'ousado' e deixa calcinha à mostra; veja o vídeo

Tendência usada por Juliette era moda nos anos 2000. Na época, esse estilo foi destaque em desfiles de grifes como Channel e Versace.

Nos comentários, Juliette ganhou a aprovação dos fãs. "Você sempre linda e maravilhosa com looks incríveis", disse uma seguidora. "Você fica bem com tudo", destacou outra. "Eita como é gata", escreveu um terceiro. "Eu tô presa na sua beleza", elogiou mais uma.