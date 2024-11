João Vicente de Castro cita vício em remédio para dormir: 'Destrói memória'

João Vicente de Castro, 41, revelou que já foi viciado em remédio para conseguir dormir e admitiu ter sido difícil largar a medicação.

O que aconteceu

Castro contou que precisou recorrer ao medicamento para auxiliar no sono devido ao excesso de trabalho. "Eu me viciei em remédio para dormir quatro anos atrás. Sempre tive dificuldade para dormir. Entrei em uma onda de trabalho muito grande, que eu tinha pouco tempo para dormir, então eu tinha que dormir logo, os malefícios da automedicação", declarou no programa Papo de Segunda, do GNT.

O apresentador destacou que o vício trouxe prejuízos para sua memória e que foi difícil deixar de fazer uso do remédio para retomar a normalidade do sono. "Me viciei no remédio que destrói a memória, você não fica muito dono da sua consciência quando você está sob efeito dele e você desaprende a dormir. Dormir é processo, né? Quando você tem um botão que você toma e dorme? Você desaprende. Consegui largar, mas é muito processo dificílimo".