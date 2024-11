Influencer perde 25 kg e revela preparação para Miss Paraná: 'Não é fácil'

A influenciadora Rafaela Oliveira, 26, está concorrendo ao Miss Paraná 2025.

O que aconteceu

A candidata à miss contou que sofreu bullying. "Sempre fui vaidosa, mas era muito 'feinha' e gordinha. Sofri muito bullying. Chorava, me isolava, não queria mais viver", declarou.

Ela disse que mudou os hábitos e perdeu 25 kg. "Aos poucos, comecei a me cuidar mais, a buscar uma transformação mesmo. Foi algo de outro mundo, uma virada de chave. Rasguei todas as fotos que tinha, decidi que ia mudar minha vida e meu corpo. Adotei hábitos saudáveis, consegui emagrecer 25 kg. E foram muitas horas de terapia para acabar com o trauma."