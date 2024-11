Gil do Vigor apoia fim da escala 6x1 e recorda 'desgaste muito grande'

Gil do Vigor, 33, se posicionou sobre o fim da escala 6x1 nesta terça-feira (12).

O que aconteceu

O economista recordou sua experiência com essa jornada de trabalho. "Eu já trabalhei em shopping, gente! Eu tinha uma folga na semana e um domingo no mês. Era muito cansativo!", contou ele em um vídeo no Instagram.